Mijlpaal 3 miljoen glasvezelaansluitingen is totaal geen feestje waard

De eer van de drie miljoenste glasvezelaansluiting gaat naar de Achterhoek, meer specifiek het buitengebied van Aalten. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) is vandaag hoogstpersoonlijk aanwezig als de spade de grond in gaat, net als bobo's van NLconnect en aannemer GNT.



Volgens NLconnect-directeur Mathieu Andriessen neemt glasvezel explosief toe. ,,We zijn als glasvezelsector de afgelopen tijd echt op stoom gekomen met de aanleg van glasvezel door heel het land,” jubelt hij. Met glasvezel wordt internet minstens tien keer zo snel als nu; ook gaat uploaden even snel als downloaden.



De werkelijkheid is een stuk minder glorieus dan NLconnect wil laten geloven. Doordat KPN zijn glasvezelinspanningen drastisch terugschroefde - het telecombedrijf lapte liever zijn kopernetwerk op, dat is veel goedkoper - verloopt de aanleg van glasvezel sinds enkele jaren met een slakkengang.



Kreeg Nederland er in 2013 nog ruim 500.000 glasvezelaansluitingen bij, in 2016 waren dat er slechts 120.000. Afgelopen jaar ging het met 200.000 aansluitingen iets beter, aldus cijfers van onderzoeksbureau Stratix. In het huidige tempo duurt het echter nog een kwart eeuw voordat alle 8 miljoen huizen in Nederland over een supersnelle glasvezelaansluiting beschikken. Hierdoor dreigt ons land hierdoor weg te zakken op het gebied van internetconnectiviteit, waarschuwt de Dutch Datacenter Association al enige tijd.

De aanleg van glasvezel in Nederland is na een mooie start afgelopen jaren vrijwel tot stilstand gekomen. Deze graphic is uit 2017, de daadwerkelijke groei was vorig jaar iets hoger dan deze prognose.

Nog niet eens de helft

,,Die 3 miljoen is bepaald geen reden voor een feestje,” zegt Tim Poulus, expert bij Telecompaper. ,,We zijn nog niets eens op de helft van de Nederlandse huizen.” Bij het vakmedium, dat internationaal geldt als autoriteit op telecomgebied, betwisten ze de mijlpaal zelf nota bene. ,,In onze tellingen zit Nederland er nog licht onder.”



Poulus wijst er op dat Reggefiber, het door wijlen Dik Wessels opgerichte glasvezelbedrijf, oorspronkelijk de ambitie had om heel Nederland tegen deze tijd aangesloten te hebben op glasvezel. Nadat KPN Reggefiber in 2014 opkocht, kwam de aanleg vrijwel stil te liggen. Die is veel te duur.



Het stopzetten zorgde voor grote ergernis op het platteland, waar het internet vaak nog stroperig traag is. Afgelopen jaren zijn er tientallen lokale glasvezelinitiatieven uit de grond gesprongen. Met kleine(re) glasvezelpartijen als E-Fiber probeerden bewoners in buitengebieden tóch glasvezel te krijgen.



Inmiddels gloort er overigens weer hoop: de aanleg zal komende jaren flink gaan versnellen, nu KPN toch weer werk gaat maken van glasvezel. Het concern wil komende twee jaar een miljoen huishoudens extra aansluiten, zei topman Maximo Ibarra eind november bij het bekendmaken van de nieuwe strategie.

De aanleg van glasvezel in Hoofddorp

Concurrentie Ziggo