Miljardair koopt duurste optrekje ooit in VS: 209 miljoen ‘voor als hij in Manhattan moet zijn’

De vorige recorddeal voor een privéappartement in Manhattan werd in 2014 gesloten. Daar werd minder dan de helft voor neergelegd: 88 miljoen euro. Het record in de VS was in handen van Griffins collega Barry Rosenstein die in 2014 ruim 120 miljoen euro neertelde voor een stulpje in de Hamptons.



Het kan nog gekker: het duurste huis ter wereld staat momenteel in Hongkong in de exclusieve wijk The Peak, de duurste buurt van de Chinese miljoenenstad. De villa, die momenteel te koop staat, heeft een prijskaartje van bijna 447 miljoen dollar (omgerekend zo’n 392 miljoen euro).



Een woordvoerster van Griffin liet weten dat hij nu een plaats om te logeren heeft in New York als hij er moet zijn om te werken. Zijn bedrijf Citadel heeft ook een huurovereenkomst getekend voor een kantoorgebouw op 425 Park Avenue, dat in 2020 opgeleverd zou worden. Citadel zal er bijna 31.000 m² innemen, verdeeld over 16 verdiepingen, inclusief het penthouse. De kantoren zullen op vijf minuten wandelen liggen van de nieuwe luxeloft van Griffin.



De Amerikaanse zakenman heeft de laatste jaren ook al vier verdiepingen van een appartementsgebouw in Chicago gekocht én een penthouse in Miami Beach, elk goed voor zo’n 52 ‎miljoen euro en eveneens lokale records. Sinds 2009 is hij bovendien eigenaar van een appartement op 5th Avenue in Manhattan, waarvoor hij destijds 35 miljoen euro betaalde.



Ken Griffin is verder ook kunstliefhebber. In 2016 kocht hij nog een schilderij van Jackson Pollock en een Willem de Kooning voor in totaal 440 miljoen euro.