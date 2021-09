Miljardenclaim tegen banken vanwege te veel betaalde rente

,,Als er geen vrijwillige vergoeding van de schade plaatsvindt, moeten de banken zich voor de rechter verantwoorden”, aldus Qcollect.

De kwestie draait om zogeheten variabele rente en heeft betrekking op alle kredietsoorten, zowel doorlopende kredieten als hypotheken, ‘rood staan’ op de betaalrekening of de rente op de creditcard. Naar schatting zijn circa 8 miljoen Nederlandse consumenten benadeeld, aldus de belangenorganisatie. ,,Variabele rente betekent dat de rente die je betaalt stijgt als de marktrente stijgt en daalt als de marktrente daalt. Het eerste hebben banken graag gedaan, maar met het verlagen van de rente hebben ze op grote schaal de hand gelicht”, aldus Adriaan de Gier van Qollect. ,,Volgens onze berekeningen zijn de consumenten daarmee voor tussen de 4,2 en de 16,7 miljard euro benadeeld.”

ABN Amro kwam eerder in overleg met de Consumentenbond tot een regeling voor teveel betaalde rente voor doorlopend krediet. De bank zette daarvoor 250 miljoen euro opzij. Volgens De Gier dekt dat bedrag nog niet 15 procent van wat de bank eigenlijk zou moeten betalen.

Een woordvoerder van de bank zegt in een reactie dat de regeling met de Consumentenbond ‘een goede regeling’ is. Verder kun je de kwestie rond het doorlopend krediet niet een op een vergelijken met andere producten waar sprake is van een variabele rente. Een woordvoerder wil ook niet op de zaken vooruitlopen en wacht eerst de claim af.

ING zegt in een reactie de ontwikkelingen in dit dossier ‘met interesse’ te volgen. De bank is naar aanleiding van eerdere Kifid-uitspraken aan het onderzoeken in hoeverre deze ‘relevant’ zijn voor de eigen consumptieve kredieten met een variabele rente. ,,Omdat deze analyse nog loopt en zorgvuldigheid voorop staat, kan ING niet vooruitlopen op de uitkomsten hiervan en wat dit eventueel betekent voor onze klanten”, aldus de bank.

Volgens De Gier wacht de banken van zakelijke klanten eenzelfde claim. Daarbij moet volgens hem worden gedacht aan de rekening-courant van ondernemingen, of leningen voor bedrijfsvastgoed of investeringen. Maar ook leasecontracten van auto’s of bedrijfsmiddelen. Hoeveel bedrijven zijn benadeeld en hoe groot die schade is, moet nog worden uitgezocht. Volgens De Gier gaat het daarbij om nog grotere bedragen.

Qollect is een belangenorganisatie die naar eigen zeggen misstanden in de financiële wereld aan de kaak stelt en schadevergoedingen claimt voor benadeelde consumenten en bedrijven. De Gier is één van de oprichters en was als advocaat eerder betrokken bij de schikking met Fortis in 2017. Beleggers die misleid waren in aanloop naar het omvallen van het concern in 2008 kregen bij elkaar 1,3 miljard euro.

