Miljardenverlies en massaontslag bij KLM en Air France, toch krijgt Smith zijn bonus

Smith krijgt over 2021 naast zijn vaste salaris van 9 ton een bonus van 1,1 miljoen euro plus, vanaf dit jaar, nog eens 2 miljoen euro in aandelenopties. De aandelen gaan wel even op de lat totdat Air France-KLM ten minste driekwart heeft terugbetaald van de Franse staatssteun waarmee het bedrijf in coronatijd overeind is gehouden.

Hoe kan dat?

Bij Smiths aanstelling in 2018 zijn afspraken gemaakt over zijn salaris en bonussen. Daar willen de commissarissen van het luchtvaartconcern niet zomaar van afwijken, ondanks verzet van de Nederlandse overheidscommissaris. Bovendien, was eerder het argument, verdient Smith ook een pluim voor de wijze waarop Air France-KLM door de grootste crisis ooit is geleid. Onder zijn leiding voldeed het concern vorig jaar aan afgesproken coronadoelen, zoals het inperken van het verlies.



Is daar dan geen kritiek op?

Zeker wel. Nederland, toen nog voor 14 procent eigenaar van Air France-KLM, keerde zich de afgelopen twee jaar steevast tegen het bonusbeleid. Maar veel steun krijgt ons land daar niet bij, hoogstens van een aantal kleinere aandeelhouders waaronder het Nederlandse pilotenverbond VNV.



Vorig jaar stemde 77,3 procent van de aandeelhouders ermee in. Dat percentage kan dit jaar wel eens hoger liggen, omdat het Nederlandse belang in het bedrijf vanwege Franse coronasteun in de tussentijd is verwaterd tot 9,3 procent. Grootaandeelhouder de Franse staat (28,6 procent) vindt de miljoenenbonussen geen probleem.

Hoe zit dat bij KLM?

In 2020 dreigde de KLM-top ondanks de coronaklap met bonussen beloond te worden, doordat het bonusbeleid ruim voor de pandemie door de commissarissen was vastgesteld. De KLM-top zag na enige maatschappelijke ophef vrijwillig af van de douceurtjes.



Toen in het najaar van 2020 na veel gedoe de overheidslening van een miljard euro en staatsgaranties voor 2,4 miljard commerciële leningen los kwamen, maakte een streep door bonussen deel uit van de voorwaarden.

Zolang de leningen – waarvan tot nu toe 942 miljoen is opgenomen – niet zijn terugbetaald heeft de KLM-top, onder wie aankomend topvrouw Marjan Rintel, alleen recht op het vaste salaris.

Waarom ziet Smith niet van zijn bonussen af?

Nadat zelfs in Frankrijk ophef ontstond over Smiths coronabonus, zag de Canadees in 2020 alsnog af van de bonusmiljoenen en een kwart van zijn vaste salaris. Sindsdien wordt daar in Frankrijk geen woord meer aan vuil gemaakt, ook niet door de doorgaans strijdvaardige Franse vakbonden. Sterker: vorige week werd de Canadees vroegtijdig voor vijf jaar herbenoemd als topman.



Volledig scherm De vliegtuigen van KLM en Air France moesten in de coronapandemie veel aan de grond blijven, wat zorgde voor een miljardenverlies bij het moederbedrijf. © REUTERS