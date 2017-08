Miljoenenschade na verzakking rond cruciale Europese spoorlijn

Een snelle oplossing is makkelijker gezegd dan gedaan. De directeur van RailGood is realistisch: ,,We kunnen wel op onze kop gaan staan, maar de oplossing ligt in Duitsland. Daar moet men nu alles op alles zetten om het spoor weer beschikbaar te krijgen. En uiteindelijk moeten we hier vooral lessen uit trekken voor de toekomst, in Europees verband."



Voor de spoorvervoerders was 2017 al een beroerd jaar. Eerder waren er al grote problemen met de spoorverbindingen in Nederland (de Moerdijkbrug en Calandbrug) en in Noord-Italië (Luino). ,,Vier van de twintig spoorvervoerders zijn dit jaar al kopje onder gegaan", aldus Vroon. ,,Het is een absoluut pechjaar. Ik hoop dat het hierbij blijft."