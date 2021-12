Minder Nederlands voedsel naar Britten door brexit

De brexit heeft gezorgd voor een flinke knauw in de export van Nederlands voedsel naar het Verenigd Koninkrijk, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Andersom werden er in de eerste acht maanden van 2021 ook een stuk minder groenten, vlees en zuivel vanuit het Britse eiland geïmporteerd dan vorig jaar.

De export van vlees, zuivel, vis, groenten en fruit naar het VK bedroeg van januari tot augustus 2,2 miljard euro. Dat is 8,1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale Nederlandse export van deze producten groeide juist met ruim 5 procent, meldt het CBS. De import van voedsel uit het VK halveerde zelfs bijna in vergelijking met de eerste acht maanden van 2020, tot 281 miljoen euro.

Minder aantrekkelijk

De cijfers lijken aan te tonen dat de Britten na de brexit een minder aantrekkelijke handelspartner zijn geworden. Het VK verliet de Europese Unie op 31 januari 2020. Per 1 januari 2021 gingen nieuwe afspraken en regels in, onder meer over de onderlinge handel. Het vrije verkeer van goederen hield op te bestaan: voortaan krijgen voedselexporteurs die tomaten, peren of kaas naar de overkant van de Noordzee willen vervoeren te maken met de Britse douane. Dat leidt tot langere transporttijden, extra controles en formulieren en - in het geval van verse plantaardige en dierlijke producten - gezondheidscertificaten.

Volledig scherm Ook in het Britse Dover kunnen extra controles en douaneformaliteiten tot langere wachttijden leiden. © Getty Images

In 2015 bedroeg het aandeel van de Britten in de Nederlandse export van voedingsproducten nog 11,5 procent, nu is dat nog maar 7,6 procent. Daarmee is het VK in de lijst van belangrijkste handelspartners op dit gebied gedaald van de tweede naar de vierde plaats, na Duitsland, België en Frankrijk.

Vooral groenten en fruit gaan relatief minder vaak naar de overkant van de Noordzee dan in 2015. Terwijl de totale exportwaarde van groenten en fruit sindsdien met 34 procent steeg, daalde de export naar het VK juist met 14 procent.

Invoerheffingen

De brexit levert de Nederlandse economie in de eerste acht maanden van dit jaar nog een andere gepeperde rekening op, stelt het CBS. Voor goederen die uit het VK werden ingevoerd, terwijl ze niet in dat land geproduceerd of bewerkt werden, moest 121 miljoen euro aan invoerheffing worden betaald. Over het merendeel van de producten die van de Britten worden gekocht, hoeft door onderlinge handelsafspraken geen heffing te worden afgerekend. In de gevallen waarin dat wel moest, ging het vooral om kleding, schoenen en machines die vervaardigd zijn in een land buiten het VK.

Andersom levert Nederland ook veel producten aan de Britten die in bijvoorbeeld China of de Verenigde Staten worden geproduceerd. Omdat daar door de brexit nu ook invoerheffing over moet worden betaald bij het oversteken van de Noordzee, daalde ook deze zogeheten ‘wederuitvoer’.

