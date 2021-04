Mini-kerncentrales sneller te bouwen en goedkoper, maar zijn ze ook interessant voor Nederland?

Van shampoo­boer tot shampoorid­der. Apeldoor­ner Nico Niessink 'icoon in kappers­bran­che’

26 april ,,Ze noemden me altijd shampooboer. Nu mogen ze me shampooridder noemen...’’ Nico Niessink is tijdens de jaarlijkse lintjesregen een van de zes mensen in de gemeente Apeldoorn die worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ,,U bent een icoon in de kappersbranche’’, zegt burgemeester Ton Heerts.