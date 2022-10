Ministerie geeft vertrouwelijke mails failliet Welkom Energie vrij: ‘Ze vallen bij bosjes om, pfff’

Reportage Duitse voedselban­ken draaien overuren: ‘Mensen zijn bang dat alles weg is als ze komen’

Vanwege de gierende inflatie is een groeiende groep studenten en jonge ouders vaste klant bij een voedselbank in het Berlijnse stadsdeel Marienfelde. ‘Sinds de oorlog in Oekraïne is het leven onbetaalbaar geworden.’

4 oktober