Modemerk Burberry onder vuur na verbranden 30 miljoen euro aan kleding

Burberry, dat ook in Nederland meerdere verkooppunten heeft, liet in 2017 voor 28,6 miljoen pond aan spullen in de as leggen. Voor dat geld heb je zo'n 20.000 trenchcoats van het merk, of grofweg 90.000 sjaals. In totaal verbrandde het bedrijf de afgelopen vijf jaar voor 90 miljoen pond (ruim 100,5 miljoen euro) aan luxe spullen.



Dat luxueuze imago is een belangrijke reden voor de verbrandingen, schrijft onder meer BBC News. De Burberry-producten worden al jaren veelvuldig vervalst en dat deed het imago van het modehuis geen goed. De organisatie wil weer als luxe te boek staan en dan kunnen haar spullen niet voor een bodemprijsje in de uitverkoop zijn, is de gedachte. Onverkochte waar wordt daarom vernietigd, waardoor sluwe vervalsers meteen minder voordelig aan 'voorbeelden' komen.



Volledig scherm Een nepjas van Burberry. © EPA

'Niet op te lossen'

Burberry is overigens lang niet het enige modebedrijf dat grote hoeveelheden kleding verbrandt. Een energiecentrale in het Zweedse Vasteras zei vorig jaar zelfs vaarwel tegen kolen en draait voortaan op onverkochte kleding van H&M. Volgens modekenner Tim Jackson van de British School of Fashion blijft het overschotprobleem bestaan zolang de bedrijven willen groeien en dus meer produceren. ,,Dit lossen ze echt nooit op'', zegt hij tegen BBC News.



Ook de milieuactivisten van Greenpeace noemen de actie van Burberry het topje van de ijsberg. Ze hebben geen goed woord over voor de verbrandingsactie. ,,Het groeiende overschot duidt op overproductie, maar in plaats van minder te gaan produceren verbrandt het bedrijf goede producten'', aldus een woordvoerster in Britse media.



Vooral dat laatste is onbegrijpelijk, vindt ook Fashion Revolution, een non-profitorganisatie die zich inzet voor meer transparantie rond het maakproces van mode. ,,Het zijn spullen die je prima kunt gebruiken'', zegt een woordvoerster tegen The Independent. ,,De rem moet erop. Wat Burberry ook met de spullen doet, milieuvriendelijk zal het niet zijn. Dat kan niet met zulke hoeveelheden kleding.''

Nieuwe energie

Burberry doet naar eigen zeggen wel degelijk zijn best om milieuvriendelijk te zijn. Met de verbranding van de producten is nieuwe energie opgewekt, aldus het bedrijf.



,,We doen er alles aan om overproductie te voorkomen'', reageert Burberry. ,,Als het nodig is om producten te vernietigen, doen we dat op een verantwoordelijke manier en we blijven bezig om ons afval te verminderen en nieuwe waarde te geven.''