Moederbedrijf Douwe Egberts sneller naar beurs Amsterdam

JDE Peet’s geeft voor 700 miljoen euro nieuwe aandelen uit. Daarnaast verkopen aandeelhouders Acorn, waar moederbedrijf JAB en enkele andere investeerders eigenaar van zijn, en Mondelez elk maximaal 25.833.000 aandelen. Die twee aandeelhouders halen daarmee gezamenlijk tot zo’n 1,55 miljard euro op. Er is ook een zogeheten overtoewijzingsoptie van nog eens 3.499.999 eigen aandelen van het bedrijf en 3.875.000 aandelen elk van JAB en Mondelez. Die wordt alleen gebruikt als er meer vraag is dan er aandelen beschikbaar zijn.

Eerste avontuur

JDE Peet’s ontstond toen investeerder JAB zijn koffiebezittingen in één bedrijf onderbracht. Alleen Nestlé is een groter koffiebedrijf als gekeken wordt naar de hoeveelheid koffiebonen die jaarlijks worden gebrand. JDE Peet’s wil de opbrengst van de verkoop van de nieuwe aandelen gebruiken om de schulden te verminderen.

Het is voor Douwe Egberts niet het eerste avontuur op de beurs van Amsterdam. Het bedrijf was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs in Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht door JAB.