Moederbedrijf Pearle wint ook hoger beroep in overnameruzie

video De ‘verbeter­straat’ moet bussen Keolis van problemen verlossen: ‘Kijk, dit was de ergste ellende­ling’

26 maart Dat ze zomaar stilvallen, is voorbij. Keolis heeft de ergste problemen met de 246 elektrische bussen wel onder de knie. De rest tackelt het vervoersbedrijf nu in een speciale verbeterstraat in Zwolle. ,,Het schiet al op. Ruim de helft is klaar.”