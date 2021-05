Mooi idee: iedereen maakt direct na zijn vaccinatie een bedrag over naar Giro555

De actie van Giro555 om arme landen te helpen in hun strijd tegen corona, levert teleurstellend weinig op. De opbrengst van de inzamelingsactie was in de eerste week slechts 1 miljoen euro, de afgelopen vijf jaar was geen enkele andere actie zo impopulair. Zo gaven we meer aan slachtoffers van de aardbeving in Sulawesi en de hongersnood in 2017 in delen van Afrika. Opvallend, want de meesten van ons weten helemaal niet hoe het is om gebukt te gaan onder extreme honger en aardbevingen. Je zou verwachten dat de gemiddelde Nederlander meer compassie heeft met slachtoffers van een pandemie.