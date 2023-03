Morgen én in april staking bij ING, vakbond wil dat toezichthouder AFM zich mengt in conflict

In deze onrustige tijden voor de bancaire sector is een cao-conflict een slechte zaak, zegt FNV-bestuurder Duygu Akçay. ,,Eigenlijk zouden we willen dat externe toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten, zich over het cao-conflict zouden uitspreken. Het is voor iedereen belangrijk dat er snel een goede oplossing komt.” Het is onduidelijk of instanties als de AFM zich willen uitlaten over een cao-conflict.