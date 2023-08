Na haar transitie vroeg de bedrijfsarts Nathalie alleen of ze ook was gevallen voor de genderhype

Jongens­droom komt uit: broers en jeugd­vriend openen bierbrouwe­rij in Zwolle

Het is een jongensdroom die voor ze uitkomt. Terwijl het aantal bierbrouwerijen in Nederland voor het eerst in jaren afneemt, openen de broers Allema samen met een jeugdvriend in Zwolle juist een brouwerij met eigen ketels. ,,Het is een spannende stap, maar voor ons ook een logische.’’