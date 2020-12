Na Hema gooien ook Action en Wibra deuren weer open

Unilever waagt gok met belasting­claim van 11 miljard

1 december Er is geen weg terug: Unilever is definitief Brits geworden. Maar mocht de omstreden verhuiswet van GroenLinks het halen, dan is er ‘een gerede kans’ dat het hoofdkantoor straks alsnog in Rotterdam komt te staan. ,,In Londen zweten ze peentjes.”