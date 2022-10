Na je 65ste minder nodig? Dat beslis je zélf

Dit Zwolse bedrijf is een van de snelst­groei­en­de ondernemin­gen van Nederland: ‘Ik zeg niet gauw dat iets niet kan’

In een raam dat uitkijkt op de grote productiehal van het Zwolse succesbedrijf Akroh Industries, dat producten van kunststof en halsbanden voor koeien maakt, staan drie Gazellen Awards. Die gaan naar de snelstgroeiende bedrijven van Nederland. Akroh kreeg de onderscheiding in 2019, 2020 en 2021. ,,En ik denk in 2022 weer.”

