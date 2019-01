Na tien jaar wordt er weer gebouwd aan vakantieparadijs voor de rijken

Vijftien jaar geleden legde het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord driehonderd opgespoten eilandjes aan in de vorm van een wereldkaart, genaamd The World-eilanden. Een absurd groot project voor de kust van Dubai, dat door astronauten zelfs vanuit de ruimte te volgen was. Na vijf jaar was Van Oord klaar en kon worden verder gebouwd om er de ultieme vakantiebestemming van te maken, vol met de meest luxueuze villa’s en hotels.

Buiten een paar eilandjes na, is er de afgelopen tien jaar niets gebouwd. Tot nu: projectontwikkelaar Kleindienst is ‘Europa’ aan het nabouwen. Met villa’s naar Scandinavisch design op het Zweden-eiland, huizen in Bauhaus-stijl in ‘Duitsland’ en chalets in ‘Zwitserland’. De ontwikkelaar richt zich op mensen die een tweede huis willen kopen. ,,Er is al 85 procent verkocht’’, zegt directeur Josef Kleindienst tegen CNN.