Naar Intertoys ga je straks om te karaoken en te gamen

Bij Ikea en McDonalds kunnen kinderen zich uren vermaken in de ballenbak, bij Intertoys gaan ze straks een stapje verder om kinderen zoet te houden. De winkels worden uitgerust met hippe en eigentijdse kinderactiviteiten, zoals een karaokestudio waar kinderen hun eigen videoclips kunnen opnemen, een escaperoom met de uitdaging om eruit te ontsnappen of gamen in een virtual-reality-omgeving.

Het moet een feestje worden om naar de winkel te komen, zegt directeur Paulo Andrez van nieuwe Intertoys-eigenaar Green Swan in een interview met het Financieele Dagblad. In het kader van feestjes zegt de speelgoedketen verjaardagsfeestjes te willen verzorgen. Zo kan bij Intertoys speelgoed zoals ‘Spider Man-pakken of playstations’ gehuurd worden, aldus de directeur in het interview. Ook neemt de speelgoedwinkel het regelen van de verjaardagstaarten of een clown voor zijn rekening.

Educatief

De nieuwe eigenaar biedt overigens niet alleen spielerei aan, maar doet tevens aan educatie: zo kunnen kinderen in de winkel een cursus robots programmeren volgen. ,,We willen een bijdrage leveren aan de samenleving, niet alleen speelgoed verkopen”, aldus Andrez.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het Portugese investeringsfonds een doorstart met Intertoys maakt. De naam van Green Swan zoomde al eventjes rond. Het bedrijf heeft de afgelopen tijd al verschillende speelgoedwinkels overgenomen onder andere in België, Portugal en Spanje. In verschillende landen in Europa is het al bezig de ‘speelervaringen’ tot leven te brengen. Zo experimenteert het bedrijf met Toys ‘R’ Us in Spanje en Portugal met escaperooms en kerstmannen die cadeautjes bij de kinderen thuisbezorgen.

Met de plannen vaart het Portugese bedrijf duidelijk een andere koers dan de vorige eigenaar. De Britse investeringsmaatschappij Alteri deed vrij weinig om de winkels en het assortiment te vernieuwen. Het gebrek aan investeringen deed de omzetcijfers weinig goed. De afgelopen tien jaar zag de keten door de felle concurrentie in de speelgoedbranche zijn verkopen in tien jaar tijd halveren. Niet alleen winkels in de traditionele speelgoedsector maar ook daarbuiten, zoals Kruidvat en Action, hebben een steeds groter deel van de markt naar zich toe weten te trekken.

Broodnodig

Om te kunnen overleven is zo'n ‘belevingsstrategie’ als die van Green Swan broodnodig, denkt retaildeskundige Paul Moers. ,,Als je sec dozenschuiver bent, dan ga je het verliezen. Je moet zorgen dat mensen met plezier naar je winkel komen en plezier in je winkel beleven. Anders gaan ze wel voor het gemak naar Ali Express of Bol.com.”

Dat laatste is iets dat meer ondernemers parten speelt. Uit de nieuwste cijfers van onderzoeksbureau GfK blijkt dat consumenten vorig jaar 23,7 miljard online uitgaven. Inmiddels koopt 96 procent van de Nederlanders boven de 15 jaar online. Volgens Moers zullen uiteindelijk meer retailers de strategie van het Portugese fonds Green Swan volgen. ,,Beleving in de winkelstraat en in de winkels is de enige overlevingsstrategie.”

Hierin schuilt volgens de retaildeskundige direct een levensgroot probleem voor kleinere ondernemers. Zij zullen, zo is zijn verwachting, veel moeilijker kunnen meekomen dan de grotere retailers. Omdat het geld ze ontbreekt om de investeringen te doen of hun winkel te klein is. ,,Voor een kleine middenstander in een groot winkelcentrum is het heel moeilijk om zich te onderscheiden.”