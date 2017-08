NAFTA-onderhandelingen mogelijk negatief voor Nederland

President Donald Trump heeft weinig vertrouwen dat de onderhandelingen over een nieuw vrijhandelsverdrag in Noord-Amerika tot een goed einde komen. Dat kan hele nadelige gevolgen hebben voor Nederland, volgens een rapport van kredietverzekeraar Atradius.

In het rapport over het aantal faillissementen in Nederland staat dat mogelijke beperkingen van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA (North American Free Trade Agreement) negatief kunnen uitpakken voor Nederland.

Volgens de deskundigen bij Atradius zal het aantal bedrijven dat hier omvalt voorlopig nog afnemen, dankzij de sterke Nederlandse economie. Maar vanuit het buitenland zijn er nog veel onzekere factoren.

Momenteel kunnen Nederlandse goederen als ze de Verenigde Staten binnen komen dankzij NAFTA vrij verhandeld worden naar Canada en Mexico. Maar als het NAFTA-verdrag vervalt dan zullen Nederlandse bedrijven apart toegang moeten verkrijgen tot de drie grote Noord-Amerikaanse markten. Ook zal het dan onzeker zijn welke nieuwe importtarieven de landen zullen heffen op goederen.

,,De uitkomst van de nieuwe NAFTA-onderhandelingen is van groot belang voor de VS, Mexico en Canada, maar handelsbeperkende maatregelen kunnen ook voor Nederland negatieve gevolgen hebben", zegt Atradius-econoom Theo Smid. Hij vertelt dat Nederland afhankelijk is van export en wij dus de onderhandelingen in de gaten moeten houden.

NAFTA lijkt dood

Bij een bezoek aan Phoenix in de staat Arizona sprak de Amerikaanse president zich eergisteren bijzonder protectionistisch uit in een toespraak. ,,Persoonlijk denk ik niet dat we een deal kunnen maken. Ik denk dat we het NAFTA-verdrag op een gegeven moment op moeten zeggen", zij hij.