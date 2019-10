‘Nationaal Toerisme Plan nodig om explosie aan toeristen op te vangen’

De horecabazen die vandaag bijeenkwamen in het Mauritshuis – waar de eerste editie van Meesterwerkevent werd gehouden, een initiatief van KHN – zien deze buitenlandse gasten graag komen. Maar er is ook het besef dat spreiding van de drommen toeristen bittere noodzaak is om te voorkomen dat trekpleisters als Amsterdam en Giethoorn onleefbaar worden.



,,Gezien de impact en groei van toerisme zou het niet gek zijn als er een aparte minister wordt aangesteld’’, vindt Jennifer Westers, samen met haar man Harry eigenaar van WestCord Hotels (bekend van onder meer hotelboot SS Rotterdam en hotel New York). Volgens Westers moet er keihard worden ingezet op een betere bereikbaarheid van de ‘buitengebieden’.



,,Als we toeristen beter over het land willen spreiden, zullen de regio's buiten de Randstad beter moeten worden ontsloten. We zijn met z'n allen trots op de Afsluitdijk, maar de infrastructuur is hopeloos verouderd. Hoogste tijd om die verbinding te verbeteren. Niet alleen voor autoverkeer, maar wat dacht je van de trein? Een traject over het spoor met een trein die toeristen vervoert tussen Amsterdam en Friesland en daarna via een rondje IJsselmeer terugkeert naar de hoofdstad. Hop on, hop off, dat idee.’’ Haar voorstel werd omarmd door de tientallen aanwezigen.