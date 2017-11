'Nederland hoort hoog op de lijst van belastingparadijzen'

Aan Moscovici zal het niet liggen, dat weet het Europees Parlement al langer, maar bij de lidstaten zal hij opnieuw met zijn kop tegen de muur lopen, zo houdt de fiscaal specialist van de Groenen, Sven Giegold uit Duitsland, hem voor. ,,Landen beslissen bij unanimiteit over belastingzaken en om dat te veranderen, is ook weer unanimiteit vereist. Dezelfde landen die u nu dwarszitten, gaan dat eeuwig tegenhouden."



Moscovici spreekt dat niet tegen, maar is zelf positiever. Nu de 'Leaks' en 'Papers' zich snel aaneenrijgen en de gewone belastingbetaler langzamerhand ontploft van woede moet Europa doorpakken, vindt hij. ,,Van de 92 landen die we hebben onderzocht is een derde bereid zijn regels en gedrag aan te passen. Dat was niet gebeurd als we deze operatie niet hadden ondernomen. Waar het nu op aankomt is dat we strenge sancties krijgen voor wie niet meewerkt. Ik ben optimistisch. Lidstaten kunnen niet passief blijven als (door belastingvlucht - red.) steeds weer miljarden euro's aan hun nationale begrotingen worden onttrokken."