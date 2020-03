Nederland krijgt mondkapjes en handschoenen van Chinese airlines

China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airlines schieten KLM en Nederland te hulp in de strijd tegen het coronavirus door handschoenen en mondkapjes te sturen. KLM schenkt de mondkapjes en handschoenen op zijn beurt aan het Erasmus MC en andere zorginstellingen in ons land waar een tekort aan de beschermingsmiddelen is.

Een Xiamen Airlines-vliegtuig met 20.000 mondkapjes en 50.000 handschoenen, geschonken door de Chinese partners van KLM, landde vanochtend vroeg op Schiphol. De eerste zending is in ontvangst genomen door KLM-topman Pieter Elbers en Erasmus MC-bestuursvoorzitter Ernst Kuipers.

,,Het zijn ontzettend moeilijke tijden voor ons land en ons bedrijf dus zijn we heel blij met deze hulp voor KLM en voor Nederland. Nog geen twee maanden geleden hebben wij als KLM aan China een donatie gedaan en nu worden wij zo geweldig en genereus geholpen", laat KLM-baas Pieter Elbers weten.

Minister Bruins voor Medische Zorg is blij met de donatie van tienduizenden mondkapjes en handschoenen van Chinese partners van KLM aan Nederland. Hij spreekt van ‘heel mooi nieuws’. ,,Via het Erasmus MC gaan deze nu naar de zorgverleners die het hard kunnen gebruiken. Wij zijn druk bezig om zoveel mogelijk beschermingsmiddelen hier naar toe te halen.”

Gedetineerden zetten zich ook in

Om het tekort aan mondkapjes terug te dringen, is ook een ander bijzonder initiatief op komst. In navolging tot de Belgische gedetineerden beginnen morgen ook een honderdtal Nederlandse gevangenen met het maken van mondkapjes van katoen. De mondkapjes beschermen niet voldoende voor gebruik in ziekenhuizen maar kunnen volgens een woordvoerster wel in ‘andere maatschappelijke sectoren’ worden gebruikt.

,,We zagen dat de Belgen hiermee begonnen en vonden dat een heel goed idee. We hebben het daarna aan de mensen in de werkplaatsen van de gevangenissen gevraagd, die reageerden er positief op”, zegt een woordvoerder van het ministerie. De gevangenen die de katoenen mondkapjes produceren krijgen er een kleine vergoeding voor.

Omdat de mondkapjes van katoen gemaakt worden zijn ze niet te gebruiken voor medische doeleinden. Zodra de gevangenissen medisch materiaal kunnen bemachtigen, schakelen ze daar op over. De mondkapjes worden gemaakt in gevangenissen in Sittard, Dordrecht, Nieuwersluis, Nieuwegein en Ter Apel.

Alle beschikbare naaimachines worden ingezet. Minister Dekker hoopt dat er zo’n 50.000 exemplaren per week gemaakt kunnen worden. Een woordvoerder laat weten dat er in de Nederlandse gevangenissen nog niemand besmet is met het coronavirus. Ook is er nog niemand getest. Gedetineerden met klachten worden geïsoleerd op hun cel.

Bekijk hieronder al onze video’s over het coronavirus: