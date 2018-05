Nederland na 2020 fors meer kwijt aan Brussel

Brussel wil die geleidelijk afbouwen om ‘plotse en drastische bijdrageverhogingen voor sommige lidstaten te voorkomen’, aldus de Europese Commissie in de net gepresenteerde voorstellen. Voor Nederland gaat het om een korting van 1 miljard. Daarnaast mag Nederland van zijn douane-inkomsten straks maar 10 procent meer houden, in plaats van 20 procent nu.

Tegelijkertijd wil Brussel meer inkomsten via eigen middelen. Emissiehandel, een klein deel van de winstbelasting en een beperkte plasticbelasting moeten samen goed zijn voor 12 procent van de inkomsten of ruwweg zo’n 22 miljard euro per jaar. Dat geld komt dan weer in mindering op de nationale afdrachten.

De nieuwe meerjarenbegroting, voor de periode 2021-2027, is volgens de Commissie met een totaalbedrag van 1135 miljard (in prijzen van 2018) ofwel iets meer dan 1,1 procent van het Europese BNP relatief aan de bescheiden kant, of in de woorden van Commissievoorzitter Juncker: ‘Redelijk en verantwoordelijk’. Vooraf was bekend dat Brussel wilde uitkomen op 1,1x procent, dus: een bedrag tussen 1,1 en 1,9. De eisen van het parlement gingen met 1,3 procent veel verder.

Nieuwe taken

De nieuwe meerjarenbegroting is de eerste zonder een Britse bijdrage, omdat Londen vanwege de Brexit nog meebetaalt tot uiterlijk eind 2020. Over de zeven jaar daarna scheelt dat ruim 90 miljard. Daarnaast heeft Brussel meer geld nodig voor nieuwe taken als de bewaking van EU-buitengrenzen, de Europese defensiesamenwerking, de ontwikkeling van de digitale economie en een nog overeen te komen Europees asielbeleid.

Verder komt er een fonds van 25 miljard waaruit eurolanden kunnen putten om economische schokken op te vangen.

Binnen de begroting wil Brussel ook met posten gaan schuiven. Zo gaat er meer geld naar innovatie, en minder naar landbouw (min 5 procent) en regiosteun (min 7). De Commissie komt daarmee tegemoet aan de wensen van onder meer Nederland, dat al lang ijvert voor een ‘modernere’ begroting. Het budget voor studentenuitwisseling (het zeer populaire Erasmus+) wordt verdubbeld.

Nieuw is ook dat Brussel een systeem van strafkortingen introduceert voor lidstaten die een loopje nemen met hun eigen rechtsstaat en democratie. Op dit moment betreft dat Polen en Hongarije.