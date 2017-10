Nederland topinvesteerder in Turkije ondanks diplomatieke crisis

Hoewel er op politiek niveau al sinds maart geen contact meer is, gaat ook de uitwisseling van kunst en cultuur gewoon door. De afgelopen negen maanden waren er in Istanboel en Ankara ongeveer 40 evenementen waarbij Nederlandse en Turks-Nederlandse kunstenaars, ontwerpers en artiesten een belangrijke rol speelden. Vooral muziek, beeldende kunst, film, design en fotografie waren goed vertegenwoordigd. Zo gaf dans-docent Carmen Rozestraten een masterclass, werden Nederlandse films vertoond, en is Nederland op dit moment eregast op het fotofestival in Istanboel.



Unilever opende in mei in de stad Konya een nieuwe fabriek voor huishoudelijke producten, zoals schoonmaakmiddelen, en voor persoonlijke verzorging, zoals de bad-, douche- en zeepproducten van Dove. Het gaat om een van Unilevers grootste fabrieken ter wereld, waarmee een investering van 350 miljoen euro was gemoeid, en die goed is voor 1.300 nieuwe banen. Turkije is een belangrijke groeimarkt voor Unilever, dat in Turkije al acht fabrieken heeft waar 5.000 mensen werken.



En de van oorsprong Nederlandse energiereus Vitol kocht in maart voor 1,45 miljard dollar het Turkse energiebedrijf Petrol Ofisi. Er zijn ruim 2.700 in Nederland gevestigde bedrijven actief in Turkije. Die investeerden sinds 2002 dik 23 miljard dollar en zijn daarmee de grootste investeerders.