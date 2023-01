Nederlanders blijven ook na corona flink doorsparen

Dat de totale hoeveelheid spaargeld vorig jaar verder is toegenomen komt mogelijk ook door het oplopen van de spaarrente. De spaarrente was vorig jaar extreem laag maar nam in de loop van het jaar wel weer wat toe. Dat maakte het interessanter voor mensen om hun geld op een spaarrekening te zetten.

Vorig jaar leverde dat overigens nog niet veel rente op. Over 2022 werd in totaal 0,5 miljard euro aan rente bijgeschreven op spaarrekeningen. Dat is het laagste bedrag sinds DNB deze cijfers eind jaren negentig is gaan bijhouden. Naar verwachting zal de bijgeschreven rente dit jaar hoger uitkomen want inmiddels ligt de spaarrente weer wat hoger.