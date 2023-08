Nederlands bedrijf Adyen verliest 19 miljard aan beurswaarde

Sinds de beursgang van Adyen, dat betalingen afhandelt voor bedrijven als McDonald’s en H&M, werd het aandeel snel meer waard tot in november 2021 een piek werd bereikt. Voor één aandeel moest toen meer dan 2800 euro worden betaald, grofweg het zevenvoudige van de prijs waarvoor het bedrijf naar de beurs ging. Sindsdien daalde de koers gestaag, mede door de hogere rentes die relatief dure techaandelen een minder aantrekkelijke belegging maken. Maar de resultaten die donderdag bekend werden zorgden voor de grootste koersdaling ooit voor Adyen, waarbij de handel in het aandeel een paar keer werd stilgelegd. Bij de slotbel was een aandeel nog 898,40 euro waard.