Nederlandse Amerikaan onder winnaars Nobelprijs voor Economie

Techniek geeft scholieren energie op NewTech­Park in Apeldoorn

10 oktober Een plekje achter de kassa of proberen een baantje in een callcenter te krijgen? Ben je betoeterd? Aan de slag in de techniek lijkt Angelina Swart (13) veel leuker! Ze is een van de vele honderden jongeren die deze maand op de Zwitsal hun licht opsteken over de techniek, tijdens ‘de grote aftrap’ van NewTechPark. ,,Hier kan ik m'n energie in kwijt.’’