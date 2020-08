Nederlandse economie boekt recordkrimp door coronacrisis

De Nederlandse economie is in de maanden april tot en met juni 8,5 procent gekrompen ten opzichte van de drie maanden ervoor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt nooit eerder zo’n forse krimp te hebben gemeten.

De coronacrisis liet afgelopen maanden diepe sporen na. Door de ‘intelligente lockdown’ die in maart werd afgekondigd ging een flink deel van de economie op slot. Horecazaken en kappers zaten bijvoorbeeld verplicht dicht. Die maatregel had grote gevolgen voor de consumptie, die met ruim 10 procent afnam. De helft van de krimp werd veroorzaakt doordat Nederlanders minder geld uitgaven, aldus het CBS. Ook investeringen en de handel met het buitenland nam flink af.

Beter dan België en Duitsland

Desondanks deed Nederland het in het tweede kwartaal beter dan buurlanden Duitsland en België, waar het krimpcijfer meer dan tien procent bedroeg. In het Verenigd Koninkrijk kromp de economie zelfs met 20 procent.

De Nederlandse neergang is vergelijkbaar met die in Zweden, dat een krimpcijfer van 8,6 procent noteerde. ,,Zweden is net zo hard getroffen als wij”, constateert CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen. Zweden koos voor een licht coronaregime: kappers en restaurants mochten daar bijvoorbeeld gewoon openblijven.

Volgens Van Mulligen is er geen simpele verklaring voor het feit dat Nederland het beter doet dan veel andere Europese landen. Volgens hem speelt de samenstelling van de economie een rol. ,,Spanje heeft een grote toeristische sector. In Duitsland met zijn grote industriesector, lagen veel fabrieken stil. Maar waarom het Verenigd Koninkrijk het zo dramatisch slechter doet vind ik lastig te zeggen.”

Recessie

In het eerste kwartaal van 2020 kromp de Nederlandse economie ook al, met 1,5 procent. Doordat er sprake is van twee opeenvolgende kwartalen krimp is Nederland nu officieel in een recessie terechtgekomen. In vergelijking met vorig jaar is de economie inmiddels 9,3 procent kleiner in omvang.

De horeca en de cultuur- en recreatiesector zijn verreweg het zwaarst getroffen door de coronacrisis. Ook in de handel en bij het vervoer vallen rake klappen, evenals in de uitzendbranche. In de (detail)handel is het beeld veel gemengder. In het tweede kwartaal gaven consumenten minder uit aan kleding, auto’s en motorbrandstoffen, maar aan voedingsmiddelen, woninginrichting en elektrische apparaten gaven ze juist meer uit.

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis: