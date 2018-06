Nederlandse economie nadert het kookpunt

Becker tegen schuldei­sers: Ik ben diploma­tiek onschend­baar

15 juni Voormalig tennisster Boris Becker claimt diplomatieke onschendbaarheid in een slepende rechtszaak over schulden. Als speciale sportattaché van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) in de EU zou hij niet vervolgd mogen worden. Britse media berichten dat Becker in Londen met zijn diplomatieke status uit de hoge hoed kwam.