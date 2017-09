Nederlandse economie scoort wereldwijd hoog met infrastructuur en innovatiekracht

Wereldwijd handhaaft ons land zich op een vierde plek op de concurrentielijst. Alleen Zwitserland, de Verenigde Staten en Singapore scoren beter. Duitsland staat net als vorig jaar een plekje achter Nederland, op de vijfde plaats. Elk jaar lijst het WEF ruim 130 landen op volgens concurrentiekracht, op basis van factoren als veiligheid, gezondheid, efficiëntie van de overheid, infrastructuur, belastingklimaat, en onderwijs.



Minister Henk Kamp van Economische Zaken reageert verheugd op de uitkomst. Maar 'de ranking laat ook zien dat andere landen in bijvoorbeeld Azië niet stilzitten', zo merkt de bewindsman op. 'We zullen dus onverminderd publiek én zeker ook privaat moeten blijven investeren in innovatie.'



Vierde industriële revolutie

'Nederland heeft net als vorig jaar de beste haveninfrastructuur ter wereld', zegt de Rotterdamse hoogleraar bedrijfskunde Henk Volberda, die betrokken was bij het onderzoek. 'In een dichtbevolkt handelsland als Nederland is een kwalitatief goede infrastructuur onontbeerlijk voor de concurrentiekracht.'



Uit de studie komt naar voren dat Nederland het ook steeds beter doet wat betreft zeer geavanceerde en vooruitstrevende bedrijven. 'Nederland is een van de voorlopers als het gaat om de toepassing van nieuwe technologieën die de basis vormen van de vierde industriële revolutie, zoals kunstmatige intelligentie, robotisering, internet of things, cloud computing en 3D-printing', aldus de hoogleraar. Volberda is verder ook te spreken over het beleid van de Nederlandse overheid en de goede gezondheidszorg hier.



De professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft nog wel een kritische noot: 'Nederland heeft nog steeds excellent hoger onderwijs, maar de instroom in het hoger onderwijs is afgenomen.' Ook de stabiliteit van de financiële sector blijft een punt van aandacht, al heeft Nederland hier afgelopen jaar wel verbetering laten zien. Nederland steeg wat betreft de gezondheid van banken met tien posities naar de 41e plaats.