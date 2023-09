Nederlandse gebruikers claimen miljarden van Google: ‘Bedrijf weet waar je bent en wat je doet’

Kingfish Zeeland kweekt de vis van de toekomst, en is nu genomi­neerd voor de Onderne­mers­prijs

Kingfish Zeeland is een snelgroeiende indoor viskwekerij. Het bedrijf specialiseert zich sinds 2016 in Yellowtail Kingfish, een exotische vis met een uitgelezen smaak. Topchefs zijn er dol op, zoals een recent filmpje van driesterrenrestaurant Bareiss in het Duitse Baiersbronn bewijst.