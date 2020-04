Nederlandse Ikea-winkels op 28 april weer open

Syntheti­sche ‘wonderdie­sel’ is bijna CO2-neu­traal en kun je nu al tanken bij 25 stations in de regio. Maar wie wil de extra kosten ervoor betalen?

16 april Het ziet er uit als water, ruikt nauwelijks, is gemaakt van afvalproducten en levert direct een CO2-reductie op van 90 procent: synthetische diesel. Tanken kan inmiddels bij 25 pompstations in deze regio. Een van de leveranciers is Salland Olie. Komt de ‘wonderdiesel’ op tijd nu alles richting elektrisch en waterstof koerst?