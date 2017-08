Nederlandse industrie groeit door

De omzet in de Nederlandse industrie is in het tweede kwartaal voor de derde periode op rij gegroeid. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen de opbrengsten met 7,3 procent vooruit ten opzichte van een jaar eerder, onder meer geholpen door hogere prijzen.

De omzetten groeiden in alle onderliggende branches. Vooral in de elektrotechnische en machine-industrie was sprake van een een flinke toename. Daar trok de omzet met bijna 16 procent aan. Ook de producenten van transportmiddelen deden het goed. Binnen deze hoofdbranche groeiden de opbrengsten van de autoproducenten het sterkst, met 24 procent.

Bij bedrijven in de aardolie-industrie kwam de groei iets lager uit dan in het eerste kwartaal. De omzetgroei in het tweede kwartaal stopte bij 6,7 procent en was daarmee lager dan de omzetgroei van 19,6 procent in het eerste kwartaal.

Anders dan in de eerste drie maanden van het jaar nam de buitenlandse omzet verder steviger toe dan de Nederlandse. De industriële omzet in het buitenland steeg met dik 9 procent, terwijl het binnen de landsgrenzen slechts om een plus van 4 procent ging.

Prijzen