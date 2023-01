Nederlandse landbouw behaalt (door gestegen prijzen) dik exportrecord

De Nederlandse landbouw staat onder druk. Toch werd er in 2022 weer een exportrecord geboekt. Er werd voor 122,3 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd - een stijging van 17 procent ten opzichte van 2021. Dat kwam met name door hogere prijzen, melden Wageningen University en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Landbouw.

De exportcijfers worden traditioneel bekendgemaakt op de Grüne Woche in Berlijn, de grootste landbouwbeurs ter wereld. Daar werd dit jaar - de beurs werd afgelopen vrijdag geopend - van afgeweken. De reden daarvan was dat het ministerie van Landbouw in de Duitse hoofdstad meer de focus wilde leggen op duurzaamheid dan op Nederland als exportland, nu de sector in eigen land door stikstofplannen onder druk staat.

Maar het klopt wat LTO-voorman Sjaak van der Tak in Berlijn al voorspelde: de Nederlandse landbouw heeft weer een exportrecord geboekt. De 122,3 miljard euro werd onder meer verdiend door drie topsectoren: zuivel en eieren (11,9 miljard euro), sierteelt (11,5 miljard) en vlees (11 miljard). Daarna volgen dranken, natuurlijke vetten en oliën, groenten en fruit.

Oorlog in Oekraïne

Zoals gezegd zijn vooral prijsstijgingen verantwoordelijk voor de forse stijging van de export. Boeren hebben veel last van hoge prijzen voor veevoer en kunstmest, tuinders kampen met de flink toegenomen energieprijzen. Maar die stijgingen, met name veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, werden zoveel mogelijk doorberekend in de verkoopprijzen, constateren het CBS en Wageningen University.

Zo bereikte de melkprijs historisch hoge waarden. De eieren waren vorig jaar ook ongekend duur. Enerzijds door de hoge voerkosten, anderzijds omdat het aanbod van eieren kleiner was door de vogelgriep. Daardoor nam de exportwaarde van zuivel en eieren met maar liefst 35 procent toe en is deze productgroep nu de nieuwe nummer één in de exportlijst. Ook in de meeste andere sectoren nam de exportwaarde logischerwijs toe. Alleen de exportwaarde van sierteelt, jarenlang de koploper, en van fruit daalde in vergelijking met 2021.

Duitsland op één

Duitsland is nog steeds met afstand het belangrijkste exportland. Een kwart van de landbouwgoederen die de grens over gaat, gaat naar onze oosterburen. De top 5 wordt compleet gemaakt door België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Zweden is op een tiende plaats de nieuwkomer in de top 10.

De Nederlandse economie hield bijna 50 miljard euro over aan de export. Iets minder dan 45 miljard daarvan wordt verdiend met producten van Nederlandse makelij. De rest komt van de verkoop van landbouwgoederen die in het buitenland geproduceerd zijn, zogenaamde wederuitvoer.

‘Helemaal geweldig’

Op de openingsdag van de Grüne Woche werd vrijdag veel over de status van Nederland als belangrijk agrarisch exportland gesproken. In Duitsland vinden ze Nederland bijvoorbeeld nog altijd ‘helemaal geweldig', zei LTO-baas Van der Tak. ,,Ons imago: dat we kwalitatief ontzettend hoogwaardige producten maken. In Duitsland zijn ze er dol op.”

Maar de omvang van de agrarische productie staat wel onder druk, mede omdat het in ons dichtbevolkte land vechten is om stikstofruimte. Dit gegeven hoeft echter niet te betekenen dat Nederland geen toonaangevend landbouwland blijft, zei Christianne van der Wal (VVD), minister van Natuur en Stikstof, vrijdag in Berlijn. Het feit dat we tegen de grenzen aanbotsen kan volgens haar juist helpen om trendsettend te blijven. ,,We moeten versneld toe naar een schonere en duurzamere productie. Later zullen andere landen ons weer volgen.”

