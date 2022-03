Nepreviews per 28 mei verboden op internet

Het is vanaf 28 mei verboden om nepreviews te plaatsen of laten plaatsen bij webwinkels of op digitale platforms. De Eerste Kamer stemde vanmiddag in met het wetsvoorstel daartoe.

Met het afgelopen oktober aangekondigde verbod wil het kabinet consumenten beter beschermen als ze online-aankopen doen. Liefst driekwart van de Nederlanders kiest mede op basis van recensies een reis, hotelkamer of product uit. Valse beoordelingen vormen echter al jaren een epidemie op internet. Onderzoeken suggereren dat 16 procent tot een derde van de reviews nep is.

Zo verwijderde Amazon in 2020 wereldwijd al 200 miljoen nepreviews voordat ze geplaatst konden worden. In Nederland hebben populaire webwinkels Bol.com en Coolblue er veel last van. Een op de tien beoordelingen is bovendien het gevolg van actieve manipulatie. Dat is het geval als een fabrikant klanten in ruil voor een positieve recensie iets belooft. Ook zijn er malafide bedrijven die tegen betaling positieve beoordelingen achterlaten.

‘Vuist tegen nepreviews’

Met het wetsvoorstel Modernisering Consumentenbescherming zijn dergelijke praktijken voortaan verboden. ,,Met deze regelgeving maken we vanaf mei een sterkere vuist tegen nepreviews", stelt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). ,,Ook moeten onlineplatforms en winkels altijd duidelijk maken bij zoekresultaten dat het betaalde reclames betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen.”

Het verbod gaat op 28 mei in. Vanaf dat moment moeten bedrijven consumentenbeoordelingen eerst op echtheid controleren. Ook geldt dan een verbod voor het tegen betaling door een ander laten plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. Verkopers moeten bovendien de consument gaan informeren over hoe zij controleren of reviews afkomstig zijn van consumenten die het product daadwerkelijk hebben gekocht.

Geen symboolpolitiek

Vraag is uiteraard of het verbod ook afdwingbaar is. Zeker in geval van buitenlandse webwinkels en platforms lijkt dat zeer lastig. Desalniettemin noemde de Consumentenbond het verbod eerder ‘zeker geen symboolpolitiek'. ,,Wij vragen hier al jaren aandacht voor”, stelde Gerard Spierenburg afgelopen oktober tegen deze site. ,,Ontzettend veel consumenten baseren zich bij onlineaankopen op beoordelingen van andere consumenten. Nepreviews zetten de consument daarbij op het verkeerde been.”

