Netbeheerders willen Nederlandse en Britse windmolenparken op Noordzee aan elkaar koppelen

Rechtbank: Hema mag worden verkocht aan schuldei­sers

11 september Hema mag worden verkocht aan de grootste groep schuldeisers van de keten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vanmiddag bepaald. Door deze uitspraak is Hema financieel gezien niet langer in gevaar en verliest miljardair Marcel Boekhoorn officieel ‘zijn’ warenhuis.