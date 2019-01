Nibud: ouders moeten kind eerder leren pinnen

Ruim driekwart van de 10 tot 12 jarigen heeft inmiddels een eigen bankrekening, blijkt uit het Nibud Kinderonderzoek 2018, waarvoor 1.500 ouders werden bevraagd. Dat is beduidend meer dan vijf jaar geleden, toen de budgetvoorlichter hetzelfde onderzoek hield.



Steeds meer kinderen in de basisschoolleeftijd mogen bovendien zelfstandig naar de geldautomaat of iets met de pinpas afrekenen: ruim drie op de tien jongens en meisjes van 10 jaar en ouder doet dat inmiddels. In 2013 was dat slechts 17 procent.



Tegelijk is het aantal kinderen dat de pincode weet in die tijd met 16 procent gedaald. Nog maar iets meer dan de helft (53 procent) kent die uit het hoofd. Ouders zeggen bovendien minder zeker te weten of hun kind veilig pint. Wisten negen op de tien ouders dit in 2013 zeker, nu zijn dat slechts zeven van de tien ouders.



