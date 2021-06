Niet bang voor imagoschade: Kruidvat blijft achter EK-campagne met André Hazes staan

Kruidvat is niet van plan te stoppen met de EK-campagne waarin André Hazes de hoofdrol speelt. De drogisterijketen kwam gisteren naar buiten met zijn oranjeacties in aanloop naar het EK Voetbal. Veel klanten lieten zich direct negatief uit op sociale media. ‘Ben meteen een paar deuren verder gelopen naar Etos.’

André Hazes die een oranjelied zingt en een goudkleurige naamketting aanprijst. De volkszanger is de komende weken niet te missen bij Kruidvat. De keten is een uitgebreide campagne met onder meer commercials op televisie en online media begonnen. De timing komt alleen nogal beroerd uit aangezien de zanger behoorlijk onder vuur ligt door zijn privéleven. Angela de Jong schreef er een column over en ook de reacties op het optreden dat Hazes afgelopen weekend gaf tijdens het laatste concert van The Streamers in De Kuip, waren niet mals.

Voor Kruidvat is de snel dalende populariteit van de zanger geen reden de campagne in te trekken. Volgens een woordvoerster zijn ze niet bang voor imagoschade. ,,Natuurlijk zien wij de negatieve reacties, maar vergeet niet dat er ook positieve geluiden zijn. Er zijn genoeg mensen die het voor ons opnemen.’’

Goede alternatieven

Nadat Kruidvat de campagne maandag naar buiten bracht, werd er meteen kritisch gereageerd op het Instagramaccount van de keten. ‘Ik heb spontaan niets meer van jullie nodig, er zijn gelukkig goede alternatieven.’ En: ‘Ben meteen een paar deuren verder gelopen naar Etos.’ De gouden ketting met de letters Oranje valt ook niet bij iedereen in de smaak: ‘Pooierkettinkje’ is een van de weinig flatteuze opmerkingen. Sommigen zijn inderdaad positief en willen de ketting juist dolgraag hebben: ‘Dat wordt een musthave’. Of het sieraad juist door alle aandacht een hit is, kan Kruidvat nog niet zeggen. ,,Dat is nog te vroeg aangezien de ketting vanaf vandaag beschikbaar is.’’

Volgens de woordvoerster is Hazes ondanks alle commotie als geen ander in staat om Nederland in de stemming te brengen in aanloop naar ‘een geweldige voetbalzomer’. ,,Het lied dat André in onze commercial zingt, is een aanstekelijke meezinger en de ultieme opwarmer voor het EK. Hij is wat ons betreft dé volkszanger van Nederland, hij past wat dat betreft helemaal bij het Kruidvat. Wij zijn er ook voor iedereen en het is nu vooral tijd om vooruit te kijken en samen te genieten.’’

