Niet iedereen doet aan 'HODL': veel bitcoins met verlies verkocht

De AFM spreekt van een ‘scherpe’ daling. In januari van dit jaar waren er nog 580.000 Nederlandse cryptobezitters, nu zijn dat er nog ongeveer 480.000. In het onderzoek van de toezichthouder geeft 61 procent van de respondenten aan dat het investeren in de digitale munten in 2018 minder aantrekkelijk geworden is. Veruit de belangrijkste reden om uit te stappen zijn de dalende koersen.

Toch is het aantal mensen met crypto's, waarvan bitcoins en ethereum de bekendste voorbeelden zijn, nog altijd een stuk hoger dan in september 2017. Toen werd het aantal investeerders op ongeveer 100.000 ingeschat.

De AFM denkt dat een van de redenen waarom relatief veel mensen de munt houden zogenaamd ‘HODL'- gedrag is (HODL: Hold On for Dear Life): het wachten op een nieuwe koersstijging. Ook zou een deel van de investeerders zijn bitcoinportefeuille zijn 'vergeten’, omdat de investering niet heel hoog is.

Begin dit jaar checkte 28 procent van de cryptoinvesteerders nog meerdere keren per dag de waarde van zijn portefeuille, maar dat blijkt vooral leuk bij stijgende koersen. Inmiddels ligt dat percentage op 12 procent.

Twee derde van de ondervraagden heeft minder dan 1000 euro ingelegd. Dat percentage is even hoog als begin dit jaar. 3 procent heeft meer dan 10.000 euro in digitale munten gestoken.

Winst

Niet geheel verrassend: cryptobeleggers die lang geleden zijn ingestapt, hebben relatief vaak winst geboekt met hun investeringen. De meeste mensen zijn echter pas rond de vorige jaarwisseling ingestapt. Zij leden in ongeveer 90 procent van de gevallen verlies.

Momenteel stelt de AFM met De Nederlandsche Bank een gezamenlijk advies op aan de minister van Financiën over een passende reactie op de opkomst van crypto’s en zogeheten initial coin offerings (ICO’s). Dit advies wordt naar verwachting begin 2019 gepresenteerd. De bevindingen van het nieuwe onderzoek zijn onderdeel van dit advies.

Voor het onderzoek zijn ongeveer 35.000 Nederlanders benaderd. De respondenten die aangaven cryptomunten te hebben aangeschaft, kregen een aanvullende vragenlijst. Die werd door 521 mensen ingevuld.

