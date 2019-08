‘Niet meer dan twee kinderen vind ik helemaal geen raar advies’

Prins Harry zwengelde vorige week de discussie aan over minderen met kinderen voor het klimaat. Een kind is een wandelende broeikasfabriek. De prins wil er zelf daarom maximaal twee op de wereld zetten, wat uitzonderlijk weinig is voor een royal. Harry kreeg er behoorlijk van langs na zijn uitspraak in de Britse Vogue. Allereerst omdat hij nou niet bepaald een duurzame levenstijl heeft, getuige zijn talrijke tripjes in zijn privévliegtuig. Maar ook omdat veel mensen er niet van houden als iemand zich bemoeit met hun gezinsplanning. Hoezo mogen we nu ook al geen kinderen meer krijgen?