Nieuw belastingtarief gunstiger voor meer dan vijf miljoen werkenden

In het nieuwe stelsel blijven twee belastingschijven over van de huidige vier. Alleen in de laagste schijf van de inkomstenbelasting komt het belastingtarief iets hoger te liggen, 36,9 procent in plaats van de huidige 36,6 procent. Volgens het CBS vallen 2,1 miljoen werkenden alleen in de huidige eerste schijf. Zij zijn voortaan dus gebonden aan een iets hoger tarief.



Een groot deel van de werkende Nederlanders valt nu in de tweede en derde schijf. Deze groep van zo'n 4,8 miljoen mensen ziet het belastingtarief dalen van de huidige 40,4 procent naar 36,9 procent. In de vierde schijf gaat het tarief omlaag van 52 naar 49,5 procent. Dat geldt voor 570.000 werkenden. De huidige grens van de vierde schijf ligt nu nog bij een belastbaar inkomen van 66.421 euro, terwijl de grens tussen de twee nieuwe schijven bij een belastbaar inkomen van circa 68.600 euro ligt.