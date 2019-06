Nieuw probleem met Boeing 737 MAX houdt toestellen mogelijk langer aan de grond

Eerder crashten twee Boeings van dit type in Indonesië en Ethiopië ten gevolge van een storing aan een nieuw stuk software van de automatische piloot. Het automatische Maneuvering Characteristics Augmentation System, kortweg MCAS, moet voorkomen dat de neus van het vliegtuig op volle snelheid te veel omhoog komt te staan: het zogenaamde overtrekken. Op beide rampvluchten kregen de piloten deze automatische, en mogelijk foutieve, correctie niet onder controle, waardoor beide vliegtuigen verongelukten.



Boeing heeft een update voor het MCAS-systeem, dat het voor piloten eenvoudiger maakt de automatische piloot te overrulen, inmiddels klaar en kondigde aan na goedkeuring van de FAA eind deze maand te kunnen gaan testen met het toestel. Het nieuwe probleem moet nu eerst worden aangepakt, voordat het tot testen komt. Ook nu gaat het om een fout die ertoe kan leiden dat de neus van het toestel omlaag gaat. Experts zeggen niet te weten of het probleem met aangepaste software kan worden opgelost of nieuwe processoren behoeft.



Het resultaat van de nu ontdekte storing, nadat Boeing in april al een bijkomend softwareprobleem tackelde en een euvel met de vleugels van een aantal toestellen verhielp, is dat de vliegtuigen mogelijk langer aan de grond moeten blijven. De vliegtuigbouwer erkent dat de FAA nieuwe eisen heeft gesteld. ,,Boeing stemt in met de beslissing van de FAA en werkt aan de vereiste software om aan de eisen van de FAA te voldoen’’, laat Boeing weten. De FAA heeft geen tijdspanne genoemd.