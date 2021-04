Nieuw reddingsplan van 4 miljard voor Air France KLM

Er wordt voor 1 miljard euro aan nieuwe aandelen uitgegeven. Daarmee krijgt het bedrijf de beschikking over nieuw kapitaal. Miljardenleningen die vorig jaar werden verstrekt door de Franse overheid ter waarde van 3 miljard euro, worden omgezet in langdurige obligaties, waardoor minder hoeft te worden afgelost. Het gaat vooral om een ‘Franse’ ingreep. Nederland doet niet mee aan de uitgifte van nieuwe aandelen. Ook is Den Haag nog in gesprek met de Europese Commissie over een eventuele kapitaalversterking van KLM.

Corona

De maatregelen waren hard nodig omdat Air France KLM in grote financiële problemen verkeert. Vanwege corona mogen of willen veel mensen niet meer vliegen. Vorig jaar daalde de omzet van het bedrijf daardoor al met 59 procent. Er werd in 2020 een verlies geleden van 7,1 miljard euro, waarmee het het slechtste jaar ooit was voor de luchtvaartmaatschappij.



Vorig jaar kwam er daarom al grootschalige hulp. In totaal werd voor 10,4 miljard euro aan leningen verstrekt, door banken en door de Nederlandse en Franse overheid.



De nieuwe financiële plannen zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur en door de Europese Commissie. In ruil moet Air France wel landingsrechten inleveren. Ook mag er voorlopig geen dividend worden uitgekeerd