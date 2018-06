Nieuwe emoji's van 2018 vandaag officieel gelanceerd

Dat heeft het Unicode Consortium, dat over de emoji's gaat, afgelopen weekend bekend gemaakt. Zowel voor Android als voor Apple's iOS komt de lijst met nieuwe figuurtjes, dieren en symbolen maandag beschikbaar.



In totaal worden er 157 nieuwe emoji's toegevoegd, waarmee het totaal op 2823 komt. Jaarlijks brengt het Unicode Consortium een update uit van nieuwe emoji's. De nieuwe set gaat door het leven als Version 11.0.



De lancering betekent niet dat smartphone gebruikers vanaf maandag automatisch over de nieuwe set emoji's kunnen beschikken. Apple, Google, Samsung, Microsoft en andere techbedrijven hanteren allemaal verschillende tijdschema's daarvoor. Meestal komen ze beschikbaar bij een nieuwe grote software-update.

Volledig scherm Twee nieuwe emoji's © Emojipedia

Wereldwijde tekststandaard

Softwarebedrijven hoeven de emoji's niet exact te kopiëren. Ze zien er in ieder besturingssysteem vaak iets anders uit. Ook hoeven niet alle 157 figuurtjes en symbolen worden overgenomen. Google kan kiezen bepaalde exemplaren weg te laten.



Toevallig valt de release-datum samen met Apple's jaarlijkse conferentie voor softwareontwikkelaars WWDC. Die is ook op maandag 5 juni. De kans lijkt groot dat het techbedrijf laat zien hoe de nieuwe emoji's in komende versie van iOS er uit zien.



Het Unicode Consortium is een non-profit instelling die de tekststandaarden op computers wereldwijd bewaakt. Lid zijn de belangrijkste computer- en softwarebedrijven, waaronder IBM, Apple, Google, Facebook, Adobe, Oracle en Huawei. De organisatie is gevestigd in Mountain View, onder San Francisco. In dit Silicon Valley-plaatsje heeft ook Google zijn hoofdkantoor.

Volledig scherm Een deel van de 157 nieuwe emoji's © Emojipedia

Emoji komt uit Japan