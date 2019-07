Nieuwe EU-landen willen bij de euro

Het is moeilijk voor te stellen, maar er zijn landen in Europa die de euro liefst vandaag nog zouden omarmen. Kroatië en Bulgarije beginnen binnenkort aan het toelatingsexamen.

De euro lijkt de laatste jaren door de negatieve publiciteit eerder een last dan een lust. Lage rente? Tegenvallende economische groei? De euro krijgt overal de schuld van. Gevolg: anti-Europartijen hebben de wind in de rug.

In veel Oost-Europese landen kijken ze juist naar de euro uit. ,,Die landen zien het welvaartsniveau bij ons. Dat willen ze ook bereiken'', zegt Bert Colijn, econoom bij het Economisch Bureau van ING. En daar hoort de euro bij, is de gedachte. Toegelaten worden tot de eurozone zou bovendien betekenen dat een kandidaatland geslaagd is voor 'het examen van goed economisch bestuur'.

Verwoestende oorlog

Helaas wringt daar de schoen. Bulgarije geldt als het meest corrupte land in de EU, terwijl van Kroatië nagenoeg niets bekend is. Ook niet of dat Balkanland wel voldoende hersteld is van de jarenlange verwoestende oorlog in het voormalige Joegoslavië.

Colijn is optimistisch. ,,De landen in Oost-Europa doen het economisch best goed'', zegt hij. ,,Ze groeien met 3 tot 5 procent per jaar. En de overheidsfinanciën zijn goed. Die landen zijn echt bezig met een inhaalslag.''

Kroatië groeide het afgelopen jaar met 3 procent en heeft een overschot op de begroting. De staatsschuld is met 70 procent van het bbp nog wel te hoog, maar daalt snel. ,,Een jaar eerder was de staatsschuld nog 83 procent'', aldus Colijn. Bulgarije kan ook fraaie cijfers overleggen. Ze hebben ook een overschot op de begroting en de staatsschuld is maar 20 procent van het bbp - veel lager dan de 60 procent die eurolanden maximaal mogen hebben.

Flink wat huiswerk

Toch heeft Bulgarije volgens diezelfde Colijn nog flink wat huiswerk. ,,Dat land moet nog wel een paar flinke stappen zetten. Het is een lagelonenland. Dat maakt het populair bij productiebedrijven. Je ziet nu al dat bedrijven hun productie uit Midden-Europa naar Bulgarije verplaatsen. Het onderwijs daar moet flink verbeterd worden, zodat ze hun potentieel beter kunnen benutten.''

Of de euro de landen helpt om hun economieën efficiënter te maken, is koffiedik kijken. De theorie luidt dat de eenheidsmunt landen vanzelf dwingt om hun economieën concurrerender te maken. In de praktijk blijken Zuid-Europese landen als Griekenland en Italië grote moeite te hebben om landen als Duitsland en Nederland bij te benen.

Logisch

De vraag is of de Oost-Europese landen niet hetzelfde lot is beschoren als de Zuid-Europese eurolanden. Colijn denkt van niet. ,,De Baltische staten en Slovenië hebben de euro ook. Die landen doen het erg goed.''