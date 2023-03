Nieuwe horecabaas stort zich op personeelstekort: ‘We laten zien hoe leuk en divers het vak is’

Grootste voedingsbe­drij­ven maken zich zorgen over koopkracht van klanten: 'Kosten lopen nog steeds op’

Voorlopig komt er nog geen einde aan de prijsstijgingen in de supermarkt, zegt Sebastiaan Schreijen, analist voedselprijzen bij de Rabobank. Vandaag maakte het CBS bekend dat boodschappen in februari ruim 15 procent duurder waren dan een jaar geleden. De grootste voedingsbedrijven hebben zorgen over de koopkracht van hun klanten.