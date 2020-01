Nieuwe IMF-voorspellingen pessimistischer over groei van wereldeconomie

Die grote economie in opkomst heeft vorig jaar een stuk slechter gepresteerd dan het IMF verwachtte. India kampt onder meer met een zwakkere binnenlandse vraag en terughoudendheid bij bedrijven om investeringen te doen. Vandaar dat de groei er dit jaar en volgend jaar waarschijnlijk wel zo’n procentpunt lager uitpakt dan in oktober nog werd voorzien. Voor de wereldeconomie als geheel rekent het IMF dit jaar op 3,3 procent groei, 0,1 procentpunt lager dan eerder geraamd. Dit is wel ietsje beter dan vorig jaar, toen de economie nog met 2,9 procent vooruitging. En volgend jaar trekt de mondiale groei waarschijnlijk aan tot 3,4 procent. Maar ook hier is sprake van tegenvallers. Voor 2019 en 2021 heeft het IMF zijn prognoses met respectievelijk 0,1 en 0,2 procentpunt naar beneden bijgesteld, na ook al meerdere aanpassingen vorig jaar.

Handelsdeal VS-China

Volgens IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath zorgt de gedeeltelijke handelsdeal tussen de VS en China voor enige verlichting. Zo is de raming voor China voor dit jaar licht opgekrikt. Maar over de gehele linie is nog niet echt sprake van een kantelpunt, zegt ze. Daarbij speelt mee dat een groot deel van de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten nog steeds gelden. De handelsspanningen zouden volgens haar zomaar weer opnieuw kunnen oplaaien.



Gopinath vindt verder dat de kans op een gevaarlijke no-dealbrexit is afgenomen. Ook ziet ze dat de situatie in de autosector weer wat herstelt. Daartegenover staat dat de spanningen in het Midden-Oosten recent juist zijn toegenomen. In Europa drukt de ingezakte Duitse industrie nog steeds op de groei. Ook in de eurozone zijn eerdere voorspellingen daarom bijvoorbeeld licht naar beneden bijgesteld. Nederland komt in de nieuwe ramingen niet aan bod.