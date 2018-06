Toekomst

Van den Tweel is inmiddels 73 en is aan het 'nadenken over de toekomst'. Hij zit komende maandag vijftig jaar in het vak, is van de derde generatie in het familiebedrijf dat in 1905 werd opgericht. ,,Mijn familie wil de prioriteit leggen bij onze ondernemingen in Nederland", zegt hij. Van den Tweel heeft hier zeven supermarkten, enkele grenswinkels en horecavestigingen zoals het Ampt van Nijkerk en het Hart van Holland. ,,De ondernemingen op de Antillen zijn 9.000 kilometer verderop, de focus van de familie ligt voortaan hier."