Nog eens drie faillissementsaanvragen voor koopjesketen Big Bazar

Dit bedrijf deed eerder al een aanvraag bij de rechtbank namens een verhuurster van een winkelpand in Goes. De nieuwe aanvragen zijn niet ingediend door verhuurders, maar door twee leveranciers en een uitzendbureau. Het totale bedrag aan vorderingen dat bij Konings bekend is, is inmiddels opgelopen tot ruim 1,8 miljoen euro. Dat is inclusief rente en kosten voor het incasseren.

Dat bedrag wordt niet enkel geïncasseerd door Invorderingsbedrijf Amsterdam. Zo heeft Konings overleg gehad met twee advocaten die twee andere schuldeisers bijstaan. Daar gaat het om bedragen van respectievelijk 700.000 euro voor niet betaald vuurwerk en 550.000 euro voor niet betaalde winkelvoorraden.

Volgens Konings houden de advocaten de ontwikkelingen omtrent de faillissementsaanvragen in de gaten. ,,De vraag is nu of Big Bazar niet wil óf niet kan betalen”, zegt hij daarover. De eerste aanvraag voor de verhuurster van een winkelpand in Goes is daarbij interessant, omdat het om een relatief klein te vorderen bedrag van 20.000 euro gaat. Kan Big Bazar die betaling niet nakomen, dan is het de vraag of het bedrijf de overige betalingen wel kan voldoen.

Welwillend

Konings had het idee dat directeur van Big Bazar Heerke Kooistra ‘welwillend’ was om zijn schuldeisers serieus te nemen. Zo vroeg hij meerdere keren om financiële overzichten, die hem vervolgens zijn toegestuurd. Maar daar is tot op heden niets mee gedaan, stelt Konings. ,,Ondanks dat is er niks betaald. Ook de vorderingen zijn niet betwist en de advocaat van Big Bazar heeft zich ook nooit gemeld.”

Eerder deze week werd bekend dat de koopjesketen de deuren van twintig verlieslatende winkels sluit en voor nog eens twintig winkels huurverlagingen eist. Volgens directeur Heerke Kooistra is dit nodig om de koopjesketen met in totaal 120 filialen en 1400 medewerkers ‘gezond te houden’. Als de vastgoedeigenaren van de winkelpanden weigeren te praten over het openbreken van het huurcontract, resteert er volgens de directeur niets anders dan dat Big Bazar stopt met het overmaken van de huur om de gesprekken te openen.

Met deze aanpak ligt Big Bazar duidelijk op ramkoers met pandeigenaren. Diverse huurbazen zijn overigens al naar de rechter gestapt vanwege huurachterstanden die de keten bewust liet oplopen. Kooistra zegt dat dit een drukmiddel is van verhuurders om hem tot betaling te dwingen.

‘Financiële uitdagingen’

Big Bazar kampt met ‘financiële uitdagingen’. Dat komt onder meer door de fikse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder zijn gaan uitgeven bij Big Bazar. Ook is de leegstand in sommige winkelgebieden toegenomen. Directeur Kooistra noemt geen cijfers, maar legt uit dat de verschillen tussen filialen groot zijn. ,,We hebben tachtig winkels die heel goed lopen, maar twintig zijn ‘twijfelwinkels’ en twintig zijn niet gezond.” Daar verliezen accepteren vindt hij niet verantwoord en dus is sluiten volgens hem de enige optie.

De topman zegt nog veel kansen te zien voor Big Bazar. ,,Wij zijn geen Action. Maar wij zijn anders. Wij proberen de consument te verrassen.” Kooistra wil het liefst nog nieuwe winkels openen. Zijn doel is zelfs om eind volgend jaar 190 zaken te hebben. Van gedwongen ontslagen is dan ook geen sprake, verzekert hij. Medewerkers van een Big Bazar die sluit kunnen als ze dat willen in een ander filiaal aan de slag.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: