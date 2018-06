Nog nooit waren de huizenprijzen zó hoog

De prijzen stegen in mei bijna 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. In april gingen de huizenprijzen op jaarbasis ook al met bijna 9 procent omhoog. Sinds het dieptepunt in juni 2013 is sprake van een stijgende trend. Een woning kostte vorige maand circa 28 procent meer dan toen.

Vertrouwen

Volgens de VEH verwacht ruim een derde van de Nederlanders dat het steeds moeilijker zal worden om een eigen huis te kopen en vindt ruim een kwart dat het nu een ongunstig moment is om een woning te kopen. De vereniging stelt dat het vertrouwen in de huizenmarkt nu al een halfjaar licht aan het dalen is. Ondanks die trend is ruim een derde van de Nederlanders van mening dat het nog steeds een gunstig tijdstip is voor het kopen van een huis, met name vanwege de lage hypotheekrente.